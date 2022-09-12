Сеул, 12 сентября 2022, 08:48 — REGNUM Председатель главной южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён выразил глубокое сожаление по поводу того, что КНДР объявила себя государством, обладающим ядерным оружием.
Комментарий главы оппозиции был опубликован в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как 9 сентября агентство ЦТАК сообщило о принятии Пхеньяном закона, который закрепляет право наносить упреждающие ядерные удары для самозащиты.
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«Это заявление шокирует и вызывает тревогу, не способствуя миру и стабильности на Корейском полуострове. Действия Пхеньяна усугубят ситуацию, нанесут смертельный ущерб как Южной, так и Северной Корее», — заявил Ли Чжэ Мён.
Представитель оппозиции подчеркнул, что действия Пхеньяна наглядно показывают, что санкции и давление не способствуют решению ядерной проблемы, а также призвал правительство Южной Кореи предпринять меры для достижения мира.
«Демократическая партия «Тобуро» предпримет усилия для улучшения межкорейских отношений и достижения мирного урегулирования северокорейской ядерной проблемы», — добавил он.