Сеул, 12 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Председатель главной южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён выразил глубокое сожаление по поводу того, что КНДР объявила себя государством, обладающим ядерным оружием.

(сс) 경기도 뉴스포털. gnews.gg.go.kr Ли Чжэ Мён

Комментарий главы оппозиции был опубликован в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как 9 сентября агентство ЦТАК сообщило о принятии Пхеньяном закона, который закрепляет право наносить упреждающие ядерные удары для самозащиты.

Читайте также: Закон о политике КНДР в отношении ядерных вооруженных сил. Документ

«Это заявление шокирует и вызывает тревогу, не способствуя миру и стабильности на Корейском полуострове. Действия Пхеньяна усугубят ситуацию, нанесут смертельный ущерб как Южной, так и Северной Корее», — заявил Ли Чжэ Мён.

Представитель оппозиции подчеркнул, что действия Пхеньяна наглядно показывают, что санкции и давление не способствуют решению ядерной проблемы, а также призвал правительство Южной Кореи предпринять меры для достижения мира.

«Демократическая партия «Тобуро» предпримет усилия для улучшения межкорейских отношений и достижения мирного урегулирования северокорейской ядерной проблемы», — добавил он.