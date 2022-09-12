Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 сентября направил новому королю Великобритании Карлу III телеграмму с поздравлением в связи с вступлением на престол. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнёрство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях», — говорится в телеграмме.

Токаев убеждён, что сотрудничество Казахстана и Великобритании продолжит укрепляться в разных сферах. Он также пожелал успехов королю в «благородных начинаниях», а его семье и согражданам — счастья.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III был официально провозглашён королём Великобритании10 сентября.