Астана, 12 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 сентября направил новому королю Великобритании Карлу III телеграмму с поздравлением в связи с вступлением на престол. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнёрство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях», — говорится в телеграмме.

Токаев убеждён, что сотрудничество Казахстана и Великобритании продолжит укрепляться в разных сферах. Он также пожелал успехов королю в «благородных начинаниях», а его семье и согражданам — счастья.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III был официально провозглашён королём Великобритании10 сентября.