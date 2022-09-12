Уфа, , 08:50 — REGNUM Изменения в закон об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Башкирии, намерены внести депутаты государственного собрания региона. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Глава самоуправления Калуги обсудил ход капремонта жилья Пресс-служба Городской думы Калуги

Сообщается, что в сентябре депутаты госсобрания Башкирии намерены принять закон о льготах по платежам за капитальный ремонт. Соответствующий проект закона одобрил комитет госсобрания региона по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Сообщается, что срок данной меры социальной поддержки истекает в текущем году, предлагается продлить его еще на два года (до конца 2024 года).

«Законопроектом предлагается продлить действие льгот по взносам на капремонт для определенной категории граждан. Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется 50% суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше — 100%», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он также пояснил, что льгота предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим отдельно либо в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I—II группы.

Отмечается, что затраты регионального бюджета на реализацию данного закона запланированы в объеме 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн рублей в 2024 году.

«Расходы на исполнение закона будут предусмотрены бюджетом на последующую трехлетку. Документ направлен на сохранение стабильности и социальной защищенности граждан», — пояснил Толкачев.