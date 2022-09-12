Оренбург, 12 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области задолженность за электроэнергию предприятий ЖКХ перед энергетиками превысила достигла 884 млн рублей. Из них 812 млн рублей составляют просроченные долги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 сентября в Оренбургском филиале компании «Т Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Из общего числа предприятий ЖКХ, имеющих долги, на особом контроле находятся 68 предприятий, эксплуатирующих водозаборные скважины. На сегодняшний день задолженность по ним превышает 188 млн рублей, увеличившись на треть за 2021–2022 годы. Многие из этих предприятий находятся в состоянии банкротства», — сказали энергетики.

В филиале ПАО «Т Плюс» отметили, что был проведён анализ работы водозаборных скважин в нескольких населённых пунктах на востоке и западе региона. Выяснилось, что объёмы потерь воды в несколько раз превышают объёмы её полезного отпуска. Основной причиной названа бесхозяйственность и халатное отношение к ресурсам, ненадлежащее состояние оборудования и сетей водоснабжения, а также отсутствие контроля за деятельностью предприятий со стороны муниципалитетов.

На сегодня в порядке субсидиарной ответственности с администраций муниципальных образований, допустивших банкротство своих унитарных предприятий, взысканы либо находятся в стадии рассмотрения и взыскания долги на сумму около 200 млн рублей. Силовики проверяют ряд предприятий. Возбуждено несколько уголовных дел.