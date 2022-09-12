Красноярск, , 08:43 — REGNUM За прошедшие выходные (10-11 сентября) в Красноярском крае потушили два лесных пожара на площади 425 га — в Ермаковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар ИА REGNUM

В тушении принимали участие более 90 человек, было задействовано шесть единиц техники. Восемь воздушных судов патрулировали территорию, доставляли силы и средства к местам возгораний.

На утро 12 сентября в крае зарегистрировано три лесных пожара на площади 920 га, также в Ермаковском районе. Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве. Лесные пожарные уже приступили к тушению. По предварительным данным, возгорания произошли по вине местного населения и из-за сухих гроз.

Напомним, на юге края из-за сухой, жаркой и ветреной погоды сохраняется высокий класс пожарной опасности. В Ермаковском районе действует режим чрезвычайной ситуации.

По данным минлесхоза, в регионе с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 1219 лесных пожаров на общей площади 185 260,095 га.

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