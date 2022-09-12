Донецк, 12 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли из артиллерии населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:20 киевские войска выпустили еще шесть снаряда калибра 152 мм по Яковлевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что факты обстрела киевскими боевиками населённого пункта Луганское и Петровского района Донецка будут зафиксированы и расследованы российскими следователями.