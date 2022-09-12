Донецк, 12 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Силы союзников «вгрызлись» за окраины города Артёмовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном 12 сентября в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, союзные силы работают, «ребята просто молодцы».

«За окраины Артёмовска уже вгрызлись. Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию», — заявил Пушилин.

Город Артёмовск (Бахмут) — важный транспортный узел, он находится в той части ДНР, которая пока подконтрольна Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин также заявил об остановленном наступлении ВСУ у города Красный Лиман в ДНР. На угледарском направлении союзные силы продвигаются вперёд.

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