Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опустившись с девятой на 11-ю позицию. Об этом 12 сентября сообщается на сайте организации.

si.robi Дарья Касаткина

На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Касаткина проиграла в первом круге британке Хэрриет Дарт.

Вероника Кудерметова и Людмила Самосонова, которые дошли до четвёртого круга US Open, поднялись на 13-е и 28-е места соответственно.

Лидером рейтинга осталась польская теннисистка Ига Свёнтек, которая выиграла US Open. На вторую строчку поднялась финалистка турнира Онс Жабер из Туниса. Замыкает тройку представительница Эстонии Анетт Контавейт.

Рейтинг WTA от 12 сентября: