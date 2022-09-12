Калуга, 12 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На состоявшихся выборах в органы местного самоуправления Калужской области уверенно победили кандидаты от политической партии «Единая Россия». На выборах было замещено семь депутатских мандата, сообщили 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Страница избирательной комиссии Калужской области в социальной сети «ВКонтакьте» Кандидаты от партии «Единая Россия» уверено победили на выборах в Калужской области

По предварительным результатам голосования по довыборам в округе № 7 калужской городской думы, наибольшее количество голосов получил Андрей Беккер. В городское собрание Обнинска прошёл Артём Ярзуткин. В Дзержинское районное собрание уверенно прошла Светлана Ромашова. В Козельске на довыборах депутатов городской думы большинство голосов получили кандидаты Николай Гарагуля и Михаил Зайцев. В Малоярославецком районе на довыборах депутатов сельской думы села Ильинское победили кандидаты Сергей Долгов и Олег Швецов. В дни голосования, 10 и 11 сентября, жалоб или обращений в избирательные комиссии от участников избирательной кампании не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух дней в регионе проходили дополнительные и повторные выборы в органы местного самоуправления на 13 избирательных участках в пяти муниципальных районах: Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах. По итогам выборов в органы местного самоуправления области будет замещено семь депутатских мандатов.