Москва, 12 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Факты обстрела киевскими боевиками населённого пункта Луганское и Петровского района Донецка будут зафиксированы и расследованы российскими следователями. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что при обстреле Луганского со стороны ВСУ один мирный житель погиб и ещё два человека были ранены в результате обстрела бандеровцами Петровского и Киевского районов Донецка.

«Следователи СК России в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли четыре человека.