Донецк, 12 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Союзные силы продолжают идти вперёд на угледарском направлении, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Что касается Угледарского направления, наши ребята там стойкие и продолжают идти вперёд — не так быстро, как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определённые успехи», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

По его словам, киевские боевики попытались перебросить технику в район Красноармейска, но союзные силы эту ситуацию «подпортили».

Он также опроверг информацию о взятии донецкого аэропорта боевиками ВСУ и своей отставке. Союзные силы «вгрызлись» в окраины Артёмовска, добавил Пушилин.