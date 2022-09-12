Грозный, 12 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Чечне 11 сентября стартовал всероссийский театральный фестиваль «Федерация». В 2022 году он проводится уже в четвертый раз. Впервые фестиваль проходил в Грозном в 2017 году и тогда было решено сделать его ежегодным. Это решение выдвинули председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

(сс) 383961 Театр

В течение недели творческие коллективы театров многих субъектов России покажут свои спектакли. В афише фестиваля работы театров из Якутии, Северной Осетии, Татарии, Мордовии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестана, Марий Эл и Чечни. Зрителям будут представлены всего 12 спектаклей, один из которых покажут на импровизированной сцене в горах Чечни.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоятся творческие мастерские, лаборатории, круглые столы, творческие встречи, режиссёрская дискуссия-баттл, директорский бранч, вечерние клубы, public talks, пишет ИА «Чечня Сегодня».