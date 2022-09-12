Иркутск, 12 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает об установлении личности мотоциклиста, который утром 12 сентября погиб на третьем километре Александровского тракта. Это 56-летний житель Иркутска.

МВД ДТП с мотоциклистом на Александровском тракте под Иркутском

Трагедия случилась 8: 30 по местному времени: водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с попутно идущей впереди Toyota Camry, водитель которой следовал в сторону Иркутска. От удара мотоциклиста откинуло на грузовую автомашину Volvo, двигавшуюся по встречной полосе.

От полученных повреждений водитель мототехники скончался до прибытия экипажа скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники ДПС работают на месте автоаварии, выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают данные о личности погибшего.

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