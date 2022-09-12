Сингапур, , 08:33 — REGNUM Цены на нефть снизились в понедельник 12 сентября на фоне ухудшения перспектив мирового спроса на топливо из-за ковидных ограничений в Китае и вероятности дальнейшего повышения процентных ставок центробанками США и Европы, как передает агентство Reuters.

Добыча нефти

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,28, или 1,4%, до $91,56 за баррель на утренних азиатских торгах, после того как в пятницу 9 сентября подорожали на 4,1%. Американская нефть WTI подешевела на $1,34 до $85,45 за баррель, или на 1,5%, после роста на 3,9% на предыдущей сессии.

На прошлой неделе цены практически не менялись, так как рост от небольшого сокращения предложения со стороны ОПЕК+ был нивелирован продолжающимися локдаунами в Китае — крупнейшем мировом импортере нефти.

Экономисты полагают, что пока общие негативные факторы перевешивают позитивные и возможно снижение цен на нефть марки Brent до 85 долларов.

«Опасения по поводу спроса сосредоточены на влиянии повышения процентных ставок в борьбе с инфляцией и китайской политики нулевого ковида», — заявил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Тем не менее мировые цены на нефть могут восстановиться к концу 2022 года: ожидается, что предложение еще больше сократится, когда 5 декабря вступит в силу эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти.

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