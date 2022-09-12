Владивосток, 12 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие выходные 10–11 сентября зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Yarnews.net Последствия ДТП

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В ДТП погибли четыре человека, в том числе два ребёнка, 34 приморца получили травмы. Повреждено 215 транспортных средств.

В Кировском районе в результате столкновения нескольких автомобилей погиб 6-летний мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Партизанке Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который совершил ДТП со смертельным исходом.