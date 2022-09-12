Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Выборы губернатора Свердловской области прошли спокойно, легитимно и открыто. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Экспертного клуба региона, политтехнолог Анатолий Гагарин.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Кампания прошла конкурентно, открыто и легитимно. Во всех муниципалитетах она проходила без некоторой психопатии, которая была характерна для кампаний прошлого», — отметил политтехнолог.

По словам Гагарина, выборы прошли практически без нарушений. При этом если они и были, то крайне незначительные.

«Избирательная кампания всегда связана с противоречиями и претензиями, без которых не обошлось, я уверен, и в этот раз. Однако всё прошло в рамках цивилизованной конкуренции», — подвёл итог Гагарин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам голосования, победу на выборах губернатора Свердловской области одержал Евгений Куйвашев. За его кандидатуру проголосовали 618 020 человек. Это 65,78% избирателей. Напомним, во главе региона Куйвашев находится с 2012 года.