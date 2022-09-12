Токио, 12 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Анимационная студия Pierrot выложила в Сеть второй трейлер новой арки аниме-сериала Bleach «Тысячелетняя кровавая война». Ролик был опубликован 12 сентября на портале Anime News Network.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

В новом видео авторы сериала показали несколько сцен со сражениями, в которых буду участвовать члены Общества душ. Они также назвали имена новых актёров озвучивания, сообщили информацию о продолжительности новой арки шоу и объявили, что премьера «Тысячелетней кровавой войны» состоится 10 октября 2022 года.

Напомним, последний эпизод аниме-сериала Bleach на основе одноимённой манги Тайто Кубо вышел в 2012 году, тогда проект сериала решили закрыть из-за резкого падения интереса к нему со стороны зрителей после премьеры арки «Фуллбрингеры». Его новая арка «Bleach: Тысячелетняя кровавая война» будет состоять из четырёх эпизодов.