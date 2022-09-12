Ульяновск, 12 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за чрезвычайной пожароопасности объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Береза осенью

По данным ведомства, с 11 по 15 сентября местами в лесах Ульяновской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысший, пятый класс). В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, который означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий.

Напомним, что в условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров, поэтому спасатели жителей призывают соблюдать все правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Ранее в Ульяновской области предупреждали о резком похолодании и заморозках на почве из-за прихода арктического воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее пожары произошли в регионе 5 сентября, когда спасатели потушили три травяных пожара на площади 1,06 гектара. 31 августа ликвидировано восемь возгораний сухой растительности на площади 1,025 гектара и два новых лесных низовых пожара. Самый крупный пожар произошёл 30 августа в Новомайнском участковом лесничестве Мелекесского района: его площадь достигла 45 га.