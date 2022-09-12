Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбургской области в суд направлено уголовное дело о взятке в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили 12 сентября в областной прокуратуре.

Суд 1dzer.ru

Ведомство утвердило обвинительное заключение по коррупционному делу. По версии следствия, житель Оренбурга через посредника пытался передать 500 тыс. рублей за переквалификацию действий его друга на менее тяжкий состав преступления либо за прекращение уголовного дела.

Посредник проинформировал о преступном предложении правоохранителей. Передача денег проходила под наблюдением силовиков. Злоумышленника задержали в февраля 2022 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.