Тбилиси, 12 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Суверенитет Грузии во многом зависит от её энергетики. Об этом 11 сентября заявила президент республики Саломе Зурабишвили, выступая во дворе Народного театра имени Лео Пилпани в Местии.

Саломе Зурабишвили

«Мы знаем, что энергия является одной из главных основ нашей независимости. Если мы зависимы в этом плане, мы не можем быть независимыми вообще, и это очень хорошо видно, если мы посмотрим на нынешние события в Европе», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что Европе приходится ускоренными темпами искать альтернативные источники энергии.

Стоит отметить, что потребление электроэнергии в Грузии растёт с каждым годом и дефицит приходится компенсировать за счёт её импорта. В 2021 года было закуплено 2 млрд кВт, из которых 1,2 млрд — в России. В Азербайджане было приобретено 0,6 млрд кВт, в Турции — 0,16 млрд кВт.