Кызыл, , 08:27 — REGNUM Депутат Государственной думы Шолбан Кара-оол прокомментировал убийство, в совершении которого подозревают воспитанников Тувинского кадетского корпуса. По его словам, вину за трагедию хотят возложить на детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» Rtyva.ru

«Чувствую, что виноватыми за происшествие в Тувинском кадетском корпусе чиновники хотят сделать самих детей, используя заумные слова о неэффективности объединения интернатских сирот с кадетами, об их несовместимости, мол, дети с разной позицией и мотивацией, взглядами на жизнь, должны жить и учиться раздельно», — отметил он.

Публичные заявления чиновников о несостоятельности учебного заведения парламентарий назвал запоздалыми и абсолютно несуразными. По мнению Кара-оола, требовалось лишь чуть заботы и внимания. Он также призвал не ставить печать беспросветности на сирот и детей из неблагополучных семей из-за чьей-то профнепригодности.

Как сообщало иа, в начале сентября в лесу возле Кызыла было найдено тело 18-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревают воспитанников Кадетского корпуса. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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