Херсон, Бывш. УССР, , 08:27 — REGNUM Видеозапись с сожжённой российскими военными военной техникой киевских боевиков, предпринявших попытку наступления на херсонском направлении, обнародовало 12 сентября Минобороны РФ.

Сожженная БМП

На выложенных в интернет кадрах запечатлены сожжённые БМП, бронетранспортёр, артиллерийские орудия и автомобильная техника.

«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвигов, ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи», — рассказал заместитель командира полка Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования подвергли город Докучаевск и населённый пункт Карло-Марксово в Донецкой Народной Республики (ДНР) обстрелам из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.