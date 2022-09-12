Москва, , 08:25 — REGNUM Ввести запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации предложил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В письме на имя главы Минфина Антона Силуанова парламентарий просит «рассмотреть целесообразность возможности изменения существующей правовой базы, регулирующей выдачу кредитов и займов населению в части запрета (за исключением юридически оформленных доверенностей) на получение кредита без личного присутствия гражданина в финансовой организации (банке)», пишет RT.

Депутат Госдумы убежден, что таким образом можно бороться с мошенничествами, ведь число случаев «дистанционного кредитования» с последующей кражей денег не сокращается.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил расширить механизм кредитных каникул и дополнить его возможностью кредитной амнистии.

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