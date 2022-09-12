Донецк, , 08:24 — REGNUM Вооружённые киевские формирования продолжают обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Так, с начала суток 12 сентября под огнём ВСУ оказался населённый пункт Карло-Марксово. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

HIMARS Defense. gov

По уточнённой информации, по посёлку было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Ранее сообщалось, что населённый пункт был обстрелян тремя ракетами РСЗО «Ураган». Обстрел был зафиксирован в 02:15 (совпадает с мск) с направления населённого пункта Часов Яр.

«В 00:35 с направления населённого пункта Курахово в направлении населённого пункта Докучаевск: выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства в СЦКК.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм, а в 07:30 — выпустили четыре снаряда калибра 125 мм из танка по Зайцево.