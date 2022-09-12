Иркутск, 12 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. С 5 по 11 сентября на территории Иркутской области произошло 34 ДТП с пострадавшими, сообщает ГУ МВД РФ по региона.

МВД ДТП в Приангарье

Также известно, что в них двое человек погибли и 45 получили травмы различной степени тяжести. У одного из участников дорожные полицейские установили состояние опьянения.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения- 6; нарушение правил проезда пешеходного перехода — 4; выезд на полосу встречного движения-3.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2022 года сразу четверо человек покалечились на трассе «Байкал».

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