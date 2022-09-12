Оренбург, 12 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ. Максимальный рост зафиксирован среди школьников до 14 лет, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Com.ua ОРВИ

В Оренбурге уровень заболеваемости увеличился за неделю (29 августа — 4 сентября) на 18%. Областной показатель оказался превышен в 1,6 раза.

Специалисты подчеркнули, что вакцинация остаётся актуальной в условиях распространения гриппа и коронавирусной инфекции. На 7 сентября в регионе против гриппа прививку сделали 144 тыс. оренбуржцев, в том числе более 10 тыс. детей.