Симферополь, 12 сентября 2022, 08:21 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 12 и 13 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По прогнозу синоптиков, 12 и 13 сентября, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Возможны подтопления территорий. В МЧС также предупредили об опасности нахождения людей в прибрежной зоне.