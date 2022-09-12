Симферополь, , 08:21 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 12 и 13 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По прогнозу синоптиков, 12 и 13 сентября, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Возможны подтопления территорий. В МЧС также предупредили об опасности нахождения людей в прибрежной зоне.