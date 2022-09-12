Партизанск, Приморский край, , 08:19 — REGNUM В Партизанке возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который совершил ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Пьяный Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США

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Установлено, что вечером 10 сентября фигурант в состоянии алкогольного опьянения сел за руль легкового автомобиля и на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленинская совершил наезд на женщину с ребёнком.

35-летняя женщина скончалась на месте ДТП, 5-летний мальчик умер в машине скорой медицинской помощи.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Менделеевского района Татарии вечером 11 сентября произошла дорожная авария. По данным региональной прокуратуры, пострадали пять человек.