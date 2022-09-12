Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В Ульяновской области после прокурорской проверки убраны опасные элементы оборудования на детских игровых площадках. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Арматура монолитной конструкции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка проводилась в Димитровграде. По данным надзорного ведомства, в парках Марков сад и Лесная горка на детских игровых площадках работали горки с опасными выступами в зоне приземления, без ударопоглощающего покрытия и с дефектами обработки элементов оборудования (на деревянных элементах были отщипы, на металлических отсутствовала антикоррозийная обработка).

В прокуратуре отмечают, что администрация Димитровграда не принимала мер по ремонту данных детских площадок. Правоохранители внесли представление, по результатам которого игровые площадки привели в нормативное состояние.

Напомним, 14 февраля 2022 года в парке культуры «Прибрежный» в Ульяновске ребёнок повредил коленный сустав, наткнувшись на скрытую под снегом арматуру. После ЧП её убрали.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске после иска в суд администрация города выплатила 700 тыс. рублей морального вреда матери, чья 11-летняя дочь получила серьёзные травмы из-за падения дерева.

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