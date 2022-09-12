Вашингтон, 12 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Руководство Соединённых Штатов выделяет $2 млн на то, чтобы разминировать территории, на которых шла армяно-азербайджанская война в 2020 году. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Госдепа США.

Mil.ru Мины прошлого

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы в зоне конфликта продолжают убивать и калечить мирных жителей, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных лиц», — заявили в американском дипведомстве.

Сообщается, что в США выделялись деньги в ноябре 2021 года для укрепления технического потенциала организаций, которые занимаются разминированием. В пресс-службе отметили, что это помогает беженцам возвращаться в свои дома и налаживать мирную жизнь.

Напомним, 5 сентября председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов сообщил, что на территории, перешедшей под контроль Баку по итогам войны 2020 года, было обезврежено 67 тыс. мин.