Токио, , 08:17 — REGNUM Поддержка премьер-министра Японии Фумио Кисиды упала до самого низкого уровня с момента его вступления в должность, так как японцы недовольны связями правящей партии с церковным скандалом и расходами на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, как показал опрос общественного мнения, опубликованный в понедельник 12 сентября японской газетой «Асахи симбун».

Фумио Кисида Kantei.go.jp

Поддержка правительства упала до 41% по сравнению с августовским уровнем 47%, достигнув самой низкой отметки с момента вступления Кисиды в должность в октябре 2021 года.

Доля тех, кто не поддерживает Кисиду, выросла до 47% с 39%.

Связи с Церковью объединения, основанной в Южной Корее в 1950-х годах, стали большой проблемой для Кисиды после 8 июля, когда Абэ погиб от рук человека, который обвинил экс-министра в поддержке церкви. разорившей, по словам подозреваемого, его мать.

Решение Кисиды провести государственные похороны Абэ 27 сентября также вызвало резкое недовольство в обществе, как из-за связей правящей Либерально-демократической партии с церковью, так и из-за выделенных на это огромных средств.

На прошлой неделе в парламенте Кисида попытался обосновать свое решение о похоронах Абэ, покинувшего свой пост в 2020 году, однако 64% участников опроса заявили, что не согласны с доводами премьер-министра.

Против похорон высказались 56% респондентов по сравнению с 50% в августе.

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