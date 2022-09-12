Благовещенск, , 08:36 — REGNUM В Амурской области на выборах главы Умлеканского сельсовета в Зейском районе победила Наталья Самылкина, которая баллотировалась без партийной поддержки, она набрала более 66% голосов. Остальные поселения региона по итогам выборов возглавят единороссы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В остальных муниципалитетах места глав достались представителям «Единой России». В Тамбовском городском округе руководителем избрали Сергея Гречихина, он получил 65,75% голосов. Главой посёлка Магдагачи станет Сергей Колмагорцев (62,51%). В селе Поярково Михайловского района на выборах победила Татьяна Хабибулина (50,37%), в посёлке Огорон Зейского района — Елена Турчина (44,12%), в селе Новгородок Свободненского района — Елена Мышкина (78,14%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на выборах глав районов кандидаты от «Единой России» проиграли в четырёх муниципалитетах. В Мегино-Кангаласском, Ленском и Абыйском районах кресла глав займут самовыдвиженцы, в Среднеколымском — представитель партии «Справедливая Россия — за правду».