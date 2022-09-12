Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена введет с октября новые ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства чипов в Китай, сообщает 11 сентября Reuters.

Микросхема (сс) blickpixel

По информации, полученной от источников агентства, министерство торговли США официально утвердит новые правила, запрещающие поставку оборудования для производства микросхем на китайские заводы. Американские компании, желающие экспортировать такое оборудование, должны будут получить соответствующую лицензию министерства торговли.

На сегодняшний день в соответствии с ограничениями, установленными Министерством торговли уже действуют три американские компании — KLA Corp., Lam Research Corp. и Applied Materials Inc.

Летом США приняли Закон о чипах и науке, стремясь повысить конкурентоспособность Америки по сравнению с Китаем в полупроводниковой промышленности за счет финансирования отрасли в размере $50 млрд.

В августе, когда напряженность между США и Китаем резко возросла из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) на Тайвань, США начали ограничивать экспорт высокопроизводительных графических компьютерных чипов в Россию, Китай и Гонконг.