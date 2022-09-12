Самара, , 08:21 — REGNUM В Самарской области создаются все условия для сохранения и развития культурного многообразия, укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров, обращаясь к жителям области по случаю Дня народов и национальных культур Самарского края.

Фонтан «Дружба народов» Ярослав Чингаев (c) ИА REGNUM

Этот день отмечается в регионе 12 сентября.

Азаров отметил, что в области веками мирно проживают и работают представители 157-ми наций и народностей.

«Каждый народ, храня и развивая свои традиции, вносит в жизнь самарского края элементы собственной культуры, обогащая всю этнокультурную палитру региона», — приводит пресс-служба регионального правительства его слова.

Глава региона также подчеркнул, что в регионе накоплен большой опыт плодотворного, гармоничного взаимодействия разных этносов, по-настоящему братского отношения между всеми народами, населяющими область.

Азаров напомнил, что в Самарской области осуществляют свою деятельность сотни национальных религиозных и общественных организаций, десятки СМИ, школ, творческих коллективов.

«Строятся и восстанавливаются храмы и мечети, открываются музеи и памятники, работает «Дом дружбы народов», в прошлом году открылся уникальный в масштабах всей страны Парк дружбы народов», — напомнил глава региона.

Он сообщил, что подлинным символом единения народов в Самарской области стали национальные фестивали и праздники.

Азаров пожелал жителям региона здоровья, счастья и благополучия.