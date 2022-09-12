Краснодар, , 08:16 — REGNUM Крупный пожар на складе с сеном произошёл в Лабинском районе Краснодарского края рано утром 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании поступило в 04:51, уже через минуту на месте пожара были первые подразделения.

Загорелось сено в металлическом ангаре, площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. м. В 05:42 возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ростовской области из-за загоревшегося сена сгорели несколько жилых домов.