Краснодар, 12 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе с сеном произошёл в Лабинском районе Краснодарского края рано утром 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании поступило в 04:51, уже через минуту на месте пожара были первые подразделения.

Загорелось сено в металлическом ангаре, площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. м. В 05:42 возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ростовской области из-за загоревшегося сена сгорели несколько жилых домов.