Красноярск, 12 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Адвокат осуждён за покушение на мошенничество в сумме 3 млн рублей в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным ведомства, в мае 2022 года адвокат предложил своему подзащитному передать ему деньги якобы для дачи взятки правоохранителям за помощь в назначении более мягкого наказания по уголовному делу о мошенничестве. На самом деле адвокат не имел таких договоренностей. Деньгами он планировал распорядиться по своему усмотрению.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники краевого УФСБ в момент передачи денег подзащитным адвокату.

В суде подсудимый полностью признал вину. Он приговорён к двум годам лишения свободы.

Добавим, по данным краевой прокуратуры, за восемь месяцев 2022 года в регионе совершено почти 31 тыс. преступлений. Это на 754 преступления меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Раскрыто 58% преступлений. Органы правоохраны выявили более 14 тыс. лиц, совершивших преступления.

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