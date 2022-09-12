Донецк, 12 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования подвергли город Докучаевск и населённый пункт Карло-Марксово в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелам из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 12 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

Уточняется, что в 00:35 (совпадает с мск) киевские боевики выпустил шесть ракет из РСЗО HIMARS по Докучаевску.

Также указывается, что в 02:15 бандеровцы выпустили ещё три ракеты из РСЗО HIMARS по Карло-Марксово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии перешли красную черту, начав поставки летального оружия киевскому режиму.