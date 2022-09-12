Сеул, 12 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 11 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,4 произошло в 16:28 по местному времени в море в 24 км к северо-востоку от уезда Ёндок провинции Кёнсан-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали сейсмологи у побережья филиппинского острова Лусон.

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