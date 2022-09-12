Томск, , 08:14 — REGNUM Синоптики предупредили жителей Томской области о заморозках в ближайшие несколько ночей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Заморозки Pixabay.com

По данным Томского гидрометцентра, с 12 по 15 сентября местами по области ночью при прояснениях температура опустится — 2°С.

В связи с этим спасатели предупреждают о возможности гибели сельскохозяйственных культур. Жителей также призвали соблюдать требования пожарной безопасности.

«Источником роста пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печное отопление и электрооборудование. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку», — отметили в ведомстве.