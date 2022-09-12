Иркутск, , 08:13 — REGNUM По случаю Единого дня голосования, состоявшегося 11 сентября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 12 сентября проинформировал, что жалоб на ход голосования в областную избирательную комиссию не поступало.

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«Хочу поблагодарить всех членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей от кандидатов, партий и Общественной палаты, которые обеспечивали порядок и соблюдение закона во время процедуры голосования. Официальные данные по всем территориям избирательная комиссия обнародует сегодня до конца дня. Но уже сейчас я хочу поздравить тех кандидатов, чья победа в голосовании очевидна, судя по предварительным данным об обработанных бюллетенях. Будем работать вместе на благо Иркутской области и ее жителей!» — отметил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 11 сентября состоялось 513 избирательных кампаний. Жители региона выбирали семь мэров, пять дум городского и районного уровня. Всего избирлись 216 глав муниципалитетов, замещлись 2 630 депутатских мандатов. В частности, мэров выбирали в Жигаловском, Тулунском, Слюдянском, Усольском и Катангском районах, Усолье-Сибирском, Бодайбо и районе.

Также избирались главы Шелехова, Нижнеудинска, Железногорска-Илимского, думы Жигаловского и Усольского районов, Саянска, Усолья-Сибирского, города Бодайбо и района. В списки избирателей включены более 788 тысяч человек. Для голосования было отпечатано свыше 1,3 млн бюллетеней.

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