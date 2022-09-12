Берлин, 12 сентября 2022, 08:12 — REGNUM Власти Германии перешли красную черту, начав поставки летального оружия киевскому режиму, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Он добавил, что снабжение Киева вооружениями по требованию «англосаксонских союзников ФРГ по НАТО» — это путь в никуда, который затягивает конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки киевскому режиму реактивных систем залпового огня (РСЗО) из Германии полностью согласованы с президентом США Джо Байденом.
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