Берлин, , 08:12 — REGNUM Власти Германии перешли красную черту, начав поставки летального оружия киевскому режиму, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Флаг Германии Pixabay.com

«Сам факт снабжения [киевского] режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — сказал он «Известиям».

Он добавил, что снабжение Киева вооружениями по требованию «англосаксонских союзников ФРГ по НАТО» — это путь в никуда, который затягивает конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки киевскому режиму реактивных систем залпового огня (РСЗО) из Германии полностью согласованы с президентом США Джо Байденом.

Читайте также: Шольц: все поставки оружия Киеву мы согласовали с Байденом