Анкара, , 08:10 — REGNUM Агитация за введение санкционных мер против турецких бизнесменов и банков началась на территории, подконтрольной Киеву. Об этом 12 сентября сообщает газета Aydınlık.

Украина превыше всего Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в неэффективности санкций против России США и некоторые европейские страны усмотрели вину Турции. США направили письма турецким деловым организациям с обвинениями в нарушении международного права.

Киевский режим. в свою очередь, начал агитировать за ввод санкций уже в отношении Турции. В частности. на сайте, который, предположительно, связан с киевским режимом, опубликован список руководителей турецких финансовых организаций с фотографиями и личными данными. Если зайти на страницу каждого из указанных в списке лиц, то появляется призыв к мировому сообществу ввести санкции против этого человека.

Издание просит власти Турции проанализировать сайт, определить организацию, которая организовала его создание и работу, и в рамках полученной информации принять необходимые меры.