Краснодар, , 08:10 — REGNUM Более 70% голосов избирателей набрала «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, это следует из данных онлайн-табло ЦИК. На 08:00 12 сентября обработано 99,65% протоколов участковых избирательных комиссий.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGMUM

«Единая Россия», по предварительным данным, получила поддержку 70,81% избирателей. КПРФ сумела заручиться голосами 10,75% избирателей. ЛДПР набрала 6,63% голосов, «Справедливая Россия — За правду» — 5,77%. «Новых людей» подержали 4,86% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в Краснодарском крае проводилось в течение трёх дней — 9,10 и 11 сентября.