Петрозаводск, , 08:11 — REGNUM В Карелии обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы республики, сообщили утром 12 сентября в ЦИК Карелии. Победил на выборах действующий глава региона Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков Kremlin.ru

По предварительным результатам, явка на выборах в регионе составила 27,94%, к избирательным урнам пришли 141 106 жителей Карелии, имеющих право голоса.

Парфенчиков оказался безусловным лидером симпатий избирателей, получив 69,15% голосов, за него проголосовали 97 543 человека.

Второе место занял Андрей Рогалевич с результатом 13,41% (18 910 чел.). Третье — Евгений Ульянов, поучивший 12,64% (17 834 чел.) Еще два кандидата, Анатолий Дударин и Иван Кадаяс, набрали по 1,65% и 0,61% голосов, соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах в Карелии в первый день голосования — 9,58%