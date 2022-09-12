Оренбургский район, Оренбургская область, , 08:09 — REGNUM В Оренбургской области подвели итоги выборов глав муниципальных образований. Победу одержали самовыдвиженец и единоросс. Сообщает облизбирком.

Выборы OpenClipart-Vectors

Напомним, голосование проходило в течение двух дне (10-11 сентября). На выборах главы Горного сельсовета Оренбургского района явка составила 26,32%. На пост главы претендовали пять кандидатов. Победил в большим отрывом от оппонентов самовыдвиженец Юрий Драпков. Он набрал 62,88% голосов избирателей.

На выборах главы Нежинского сельсовета Оренбургского района явка составила 28,66%. Большинство голосов (62,51%) отдано за кандидата от партии «Единая Россия» Наби Османова. Он лидирует с большим отрывом от своих трёх оппонентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье состоялись выборы депутатов и глав двух муниципальных образований. Голосование проходило на территории 11 городов и районов области в течение 10–11 сентября. Работали 78 избирательных участков.

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