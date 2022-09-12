Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по баскетболу
Берлин, 12 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Определились все участники четвертьфиналов мужского чемпионата Европы по баскетболу. Матчи этой стадии турнира пройдут 13 и 14 сентября.
Баскетбол
В ¼ финала сыграют следующие пары:
Испания — Финляндия;
Германия — Греция;
Франция — Италия;
Словения — Польша.
Напомним, сборная Сербии, которая считалась одним из фаворитов турнира, сенсационно завершила выступление в 1/8 финала, проиграв команде Италии.