Берлин, 12 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Определились все участники четвертьфиналов мужского чемпионата Европы по баскетболу. Матчи этой стадии турнира пройдут 13 и 14 сентября.

Баскетбол

В ¼ финала сыграют следующие пары:

Испания — Финляндия;

Германия — Греция;

Франция — Италия;

Словения — Польша.

Напомним, сборная Сербии, которая считалась одним из фаворитов турнира, сенсационно завершила выступление в 1/8 финала, проиграв команде Италии.