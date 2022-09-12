Пекин, 12 сентября 2022, 08:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание королю Карлу III по случаю его восшествия на британский престол, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин отметил, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами на уровне послов. Председатель КНР заявил, что готов сотрудничать с королем Карлом III для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.
Кроме того, Китай готов содействовать расширению дружественных обменов и взаимовыгодного сотрудничества, а также укреплению коммуникации по глобальным вопросам, чтобы принести пользу двум странам и их народам и внести вклад в мир и развитие во всем мире.